Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Başkan Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.
Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti02.04.2019 22:57
- Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
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