Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Kültür ve Turizm Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Kültür ve Turizm Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

10 Ocak 2019, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe'de düzenlenen Kültür ve Turizm Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan kültür ve sanatın toplum hayatındaki önemine dikkat çekerken, "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa ortak değerlerin yaratılması zordur." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları