Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Kulp şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu (Video)

Başkan Erdoğan'dan Kulp şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu (Video)

13.09.2019 00:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlardan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız’ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay’ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek; şehitler için Allah’tan rahmet diledi, ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları