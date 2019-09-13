Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlardan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız’ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay’ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek; şehitler için Allah’tan rahmet diledi, ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.
Başkan Erdoğan'dan Kulp şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu (Video)13.09.2019 00:09
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