Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti. Erdoğan IMF borcunun kendi döneminde kapandığından bahsederken, küçük bir çocuğun bağırışına karşılık olarak 'Ula bir dur da' dedi.
Başkan Erdoğan'dan küçük çocuğa: Ula bir dur da02.03.2019 17:55
- Başkan Erdoğan'dan küçük çocuğa: Ula bir dur da
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