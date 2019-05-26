Başkan Erdoğan'dan KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a tebrik telefonu

Başkan Erdoğan, KKTC'de hükümeti kurmak için Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi’nin anlaşmaya varmasının ardından başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar'ı arayarak tebrik etti.
Başkan Erdoğan'dan KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a tebrik telefonu26.05.2019 17:19
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