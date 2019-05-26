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Başkan Erdoğan'dan KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a tebrik telefonu

26.05.2019 17:19

Başkan Erdoğan, KKTC'de hükümeti kurmak için Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi’nin anlaşmaya varmasının ardından başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar'ı arayarak tebrik etti.


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