Başkan Erdoğan'dan Kırım mesajı: Türkiye, Kırım'ım ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır 07.08.2019 21:37

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ankara'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "İkili ilişkilerimizi her yönüyle ele aldık. Ekonomik ve ticari konularda atacağımız adımları gözdem geçirdik. Türkiye, Kırım'ım ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır." ifadelerini kullandı.