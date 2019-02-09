Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Tank Palet Fabrikası yalanı'na sert tepki 09.02.2019 12:16

TCG Ufuk Gemisi Denize İndirme Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nın satılmasına yönelik iddialara ilişkin bir kez daha cevap vererek fabrikanın satışının veya mülkiyetinin devrinin asla söz konusu olmadığını söyledi.