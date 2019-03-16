Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Halkının yüzde 99 Müslüman olan bir ülkede siyaset yapıyor. Terbiyesize bak 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Yahu senin o Avustralyalı senatörden ne farkın var?" Bay Kemal sen önce kendini gözden geçir. Sen zaten teröristlerle kol kolasın. Ben inanıyorum ki artık bu millet CHP'yi de senden kurtaracak. Bu adama oy vermenin ne kadar büyük bir vebal olduğunu artık anlayalım. Bu hesabı 31 Mart'ta verecek.'' dedi.
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Terbiyesize bak! İslam düşmanı diyor16.03.2019 14:34
- Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Terbiyesize bak! İslam düşmanı diyor
- Cami katliamında saldırganın üzerine atlayıp engel olmaya çalıştı ama defalarca kurşunlandı
- Başkan Erdoğan: Bu bir katliam! Hesabı sorulmalı
- Başkan Erdoğan: Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?
- Üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yapan PKK'lı terörist Şırnak'ta yakalandı
- İslam düşmanı Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto
- İşte Beypazarı'nda Mansur Yavaş gerçeği! 10 yılda 55 proje sözü verdi ama tutmadı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz
- Cami katliamını sonrası akıllara geldi! Prof. Dr. Halil İnalcık uyarmıştı: Batı hiçbir zaman İstanbul'dan vazgeçmedi
- TOKİ'nin 50 Bin konutluk projesi hakkında tüm detaylar
- 16 Mart Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro kuru ne kadar?
- 16 Mart çeyrek gram altın fiyatları son dakika ne kadar? Kapalıçarşı 22-24 ayar altın fiyatları kaç para oldu?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.