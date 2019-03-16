Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Terbiyesize bak! İslam düşmanı diyor 16.03.2019 14:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Halkının yüzde 99 Müslüman olan bir ülkede siyaset yapıyor. Terbiyesize bak 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Yahu senin o Avustralyalı senatörden ne farkın var?" Bay Kemal sen önce kendini gözden geçir. Sen zaten teröristlerle kol kolasın. Ben inanıyorum ki artık bu millet CHP'yi de senden kurtaracak. Bu adama oy vermenin ne kadar büyük bir vebal olduğunu artık anlayalım. Bu hesabı 31 Mart'ta verecek.'' dedi.