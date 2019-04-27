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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen siyasi istismar için oraya gidiyorsun, şehit için değil

27.04.2019 12:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, ''Senin işbirliği yaptığın o PKK'nın canavarlarının, alçaklarının evet siyasi görüntüsü olan HDP ile sen işbirliği yapmışsın. Yani bunu söylemeyelim mi? Bunu yutalım mı? Benim Mehmedimi şehit edenlerin, siyasi görüntüleriyle işbirliği yapacaksın, güç birliği yapacaksın, bunları yutalım. Sen siyasi istismar için oraya gidiyorsun, şehit için değil'' dedi.


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