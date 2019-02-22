Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen de o yürek yok 22.02.2019 15:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan, ''15 Temmuz gecesi Marmaris'teydim. Haber gelince hemen eşim, damadım, kızım, torunlarım hareket ettik. Ve son ana nereye ineceğimizi söylemedim. 01.15 gece… Oraya indikten sonra öğrendim yüzbinler Atatürk Havalimanındaydı. 23.15'te de Bay Kemal oraya gelmiş. FETÖ'cülerin korumaları arasında Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. Utanmadan 'Benim haberim olsaydı ben de orada beklerdim' diyor. Sen de o yürek var mı ya. Olmazsın. Sen ürkeksin, korkaksın, sende o yürek yok.''