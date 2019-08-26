Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin 26.08.2019 13:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlama programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Ana muhalefetin başı ‘’Türkiye’nin Ortadoğu’da ne işi var’’ diyor. Bizlere ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak, saldırılacak, bizim orada ne işimiz var. Sen bu işleri anlamıyorsun. Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin, öte taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Biz Adana mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz. Dün Trabzon’da CHP yönetimine samimi bir çağrı yaptık. Bu partinin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz.'' dedi.

Başkan Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlama programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan: ''Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken siz söyleminizle onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur. Ana muhalefetin başı ''Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var'' diyor. Bizlere ülkemizişn güNeyinden taciz atışları yapılacak, saldırılacak, bizim orada ne işimiz var. Sen bu işleri anlamıyorsun. Biz oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin, öte taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Biz Adana mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz.

Dün Trabzon'da CHP yönetimine samimi bir çağrı yaptık. Bu partinin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz.

Ege'de ABD, İngilizler, Fransızlar var. Ama orada tek ülke yok. Türkiye orada yokmuş. Herhalde bu zat bakar kör. Bizim orada sondaj gemilerimiz var, sismik araştırma gemilerimiz var. Orada fırklateynlerimiz var. Silahlı hava araçlarımız her an hazır vaziyette. Bunu görmüyor. Nedir o? Fatih, Yavuz, devasa ay yıldızlı bayrağımız var. Bay Kemal herhalde bizim ay ve yıldızımızı da bilmiyor. Öğreteceğiz. Lafla biz Atatürk'ün partisiyiz olamaz. Sen bitmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. Benim milletim bizim Doğu Akdeniz'de neler yaptığımızın hesabını soracak. Hiçkimsenin milleitmizin birliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yoktur.'' dedi.