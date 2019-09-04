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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Yazıklar olsun, sana bunu er ya da geç tanıtacağız

04.09.2019 18:16

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sivas İl Teşkilat yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na ilişkin, "Ayyıldızlı bayrağımızı tanıyamıyor, diyor ki, Türkiye orada yok! Yazıklar olsun sana. Ama sana da bunu er ya da geç tanıtacağız." ifadesini kullandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sivas İl Teşkilat yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Eerdoğan, ''Birileri bu mandayı malum mandalarla karıştırıyor. Ama bu manda farklı. Bölücü niyetler karşısında milli sınırlarımız içerisinde vatan bölünemez bir bütündür parçalanamaz diye haykırıyoruz. FETÖ, PKK, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz beka mücadelesinin rehberi bu ilkelerdir. Türkiye bu mücadelesini er ya da geç zaferle taçlandıracaktır. Doğu Akdeniz'de iki sondaj iki de sismik araştırma gemimiz var. Birileri diyor ki, Doğu Akdeniz'de Amerika, İngiltere, Fransa var ama Türkiye Doğu Akdeniz'de yok diyor. Herhalde anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Kardeşlerim bunlar ne yazık ki hâlâ bayrağımızı tanıyamadılar. Halbuki gemilerimizin üzerinde devasa ayyıldız bayrağımız var. Ayyıldızlı bayrağımızı tanıyamıyor, diyor ki, Türkiye orada yok! Yazıklar olsun sana. Ama sana da bunu er ya da geç tanıtacağız.'' dedi.

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