Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen Ağrı'ya kaç kez geldin Bay Kemal

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen Ağrı'ya kaç kez geldin Bay Kemal

25.03.2019 15:32

Başkan Erdoğan, Ağrı'daki mitingde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Bay Kemal ne diyor 17 yıldır iktidardasınız ne yaptınız. Bak ben sadece Ağrı'yı söyledim Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Zaten sen Ağrı'ya kaç kez geldin Bay Kemal.'' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları