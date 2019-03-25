Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen Ağrı'ya kaç kez geldin Bay Kemal 25.03.2019 15:32

Başkan Erdoğan, Ağrı'daki mitingde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Bay Kemal ne diyor 17 yıldır iktidardasınız ne yaptınız. Bak ben sadece Ağrı'yı söyledim Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Zaten sen Ağrı'ya kaç kez geldin Bay Kemal.'' dedi.