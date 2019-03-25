Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen Ağrı'ya kaç kez geldin Bay Kemal

Başkan Erdoğan, Ağrı'daki mitingde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Bay Kemal ne diyor 17 yıldır iktidardasınız ne yaptınız. Bak ben sadece Ağrı'yı söyledim Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Zaten sen Ağrı'ya kaç kez geldin Bay Kemal.'' dedi.
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen Ağrı'ya kaç kez geldin Bay Kemal25.03.2019 15:32
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