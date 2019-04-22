Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na saldırıya yönelik açıklama 22.04.2019 15:13

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya yönelik Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ne yazık ki dün Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür." dedi.