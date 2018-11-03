Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İstiklal Marşı tepkisi

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İstiklal Marşı tepkisi

03 Kasım 2018, Cumartesi

Türkiye Gençlik Zirvesi'de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Çıkmış televizyon kanallarından bir tanesinde diyor ki "O diyor İstiklal Marşını bile bilmez" diyor. Bunu meydanlarda sürekli okudum. Şimdi tekrar okumaya gidersek, der ki "bak okuttum" Çok zavallı bunlar. Hatta kendisi bir keresinde öyle bir yanlışa düştü ki, rezil etti." diyerek Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları