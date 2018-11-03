Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İstiklal Marşı tepkisi 03 Kasım 2018, Cumartesi

Türkiye Gençlik Zirvesi'de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Çıkmış televizyon kanallarından bir tanesinde diyor ki "O diyor İstiklal Marşını bile bilmez" diyor. Bunu meydanlarda sürekli okudum. Şimdi tekrar okumaya gidersek, der ki "bak okuttum" Çok zavallı bunlar. Hatta kendisi bir keresinde öyle bir yanlışa düştü ki, rezil etti." diyerek Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.