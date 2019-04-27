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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: CHP'li belediyelerde İşçi kıyımları başladı, neden müdahale etmiyorsun?

27.04.2019 12:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, ''Bakın şu anda CHP'li kabul edilebilecek belediyelerde hemen işçi kıyımları başlamıştır. Sen diyorsun ki, hangi partiden olursa olsun kimse bizim kazandığımız belediyelerde işlerinden atılmayacaktır diyorsun. E ne oldu? Şu anda atılıyor, kapıya konmaya başladılar. Hani nerede müdahalen?'' dedi.


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