Başkan Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Başkan Erdoğan teröre destek veren HDP ile ittifak yapan CHP ve İYİ Parti'ye sert çıktı. Erdoğan, "Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber. " ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar24.02.2019 16:08
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