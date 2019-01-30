Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara uyarı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kaymakamlara uyarı geldi: Sakın telefonunuz kapalı olmasın.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz haftalarda sayın Fazıl Say'ın konserine gittik.Malum kesimler daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattı." dedi. Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara da uyarı geldi: Sakın telefonunuz kapalı olmasın..
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