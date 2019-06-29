Başkan Erdoğan'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Cinayetin aydınlatılması ve en üstten en alta kadar hesap sorulması bir görevdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, ''Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlığa kavuşması, en üstten en alta kadar tamamından hesap sorulması uluslararası toplumun öncelikli görevidir.'' dedi.
BM ile işbirliği içerisinde çalışarak Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinin örtülmesine müsaade etmedik. Geçen hafta paylaşılan rapor cinayetle ilgili birçok gerçeği açıkça ortaya koyuyor. BM raportörünün hazırladığı raporun arkasında tutarak gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlığa kavuşması, en üstten en alta kadar tamamından hesap sorulması uluslararası toplumun öncelikli görevidir..
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