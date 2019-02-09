Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Başkan Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

09.02.2019 12:07

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kartal'daki bir binanın çökmesiyle ebediyete uğurladığımız 16 kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum, enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifa diliyorum" dedi.


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