Başkan Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kartal'daki bir binanın çökmesiyle ebediyete uğurladığımız 16 kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum, enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifa diliyorum" dedi.
Başkan Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama09.02.2019 12:07
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