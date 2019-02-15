Başkan Erdoğan'dan Kartal'da çöken binaya ilişkin açıklama 15.02.2019 22:57

Başkan Erdoğan Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Yanıbaşında bu olay oluyor ve siz 5 gün sonra oraya gidiyorsunuz. Genel Başkan ise kendi belediye başkanının oraya ne zaman gittiğinin haberi yok, benimki bütün gün oradaydı diyor. Peki bay Kemal sen 21 kişinin şehit olduğu vakada sen neredesin. Yuhalanır mıyım diye mi korktun. 9 askerimizin şehidinde istifa eden Akif Hamzaçebi oradaydı, ama Bay Kemal orada yoktu. " dedi.