Başkan Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tarihi cevap 13.04.2019 13:13

Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "'Birisi çıkmış diyor ya, 'Büyük Çamlıca'ya 60 bin kişilik caminin ne gereği var?' Nereden nereye... Bu hesabı kalk bir de Kanuni'ye sorsana, bu hesabı kalk bir de Fatih'e sorsana?" diyerek SP Lideri Temel Karamollaoğlu'na sert çıktı..