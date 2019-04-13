Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tarihi cevap

Başkan Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tarihi cevap

13.04.2019 13:13

Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "'Birisi çıkmış diyor ya, 'Büyük Çamlıca'ya 60 bin kişilik caminin ne gereği var?' Nereden nereye... Bu hesabı kalk bir de Kanuni'ye sorsana, bu hesabı kalk bir de Fatih'e sorsana?" diyerek SP Lideri Temel Karamollaoğlu'na sert çıktı..


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları