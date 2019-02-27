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Başkan Erdoğan'dan kanaat önderlerine kritik uyarı: Biz tökezlersek bayram ederler

27.02.2019 17:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Bazı Kanaat Önderleri ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Biz tökezlersek bayram ederler." diyerek uyarıda bulundu.


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