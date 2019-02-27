Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Bazı Kanaat Önderleri ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Biz tökezlersek bayram ederler." diyerek uyarıda bulundu.
Başkan Erdoğan'dan kanaat önderlerine kritik uyarı: Biz tökezlersek bayram ederler27.02.2019 17:34
- Başkan Erdoğan Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'i Külliye'de kabul etti
- Başkan Erdoğan'dan kanaat önderlerine kritik uyarı: Biz tökezlersek bayram ederler
- Aytaç Arman'a son veda! Gözyaşları sel oldu
- Pakistan ordusu tarafından esir alınan hintli pilotun görüntüleri yayınlandı
- Hatayspor, Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'nin kendi kalesine attığı golle 4-2 öne geçti! Hatayspor 4-2 Galatasaray
- Alişan ile Buse Varol çiftinin oğulları Burak sünnet oluyor! Demet Akalın'dan Ece Erken'e nispet gibi paylaşım
- Dünyanın gözü Vietnam'da! ABD Lideri Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un bir araya geldi
- Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner Ankara'da
- Hatayspor, Galatasaray karşısında Mirkan'ın attığı golle 3-2 öne geçti! Hatayspor 3-2 Galatasaray
- Hatayspor Gökhan Karadeniz'inin attığı golle durumu 2-2'e getirdi! Hatayspor 2-2 Galatasaray
- Hatayspor Gökhan Karadeniz'inin attığı golle durumu 2-1'e getirdi! Hatayspor 1-2 Galatasaray
- Galatasaray Emre Akbaba'nın golüyle 2-0 öne geçti! Hatayspor 0-2 Galatasaray
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.