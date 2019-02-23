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Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'a hızlı tren müjdesi

23.02.2019 16:14

Kahramanmaraş mitinginde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maraş'a hızlı tren müjdesi verdi. Başkan Erdoğan, ''Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı'ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Gaziantep'e bağlantı yapıyoruz. Proje çalışmaları devam ediyor.' dedi.


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