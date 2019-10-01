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Başkan Erdoğan'dan kabine revizyonu sorusuna net cevap (Video)

01.10.2019 21:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan kabine değişikliği ile ilgili soruya, "Şuan kabinede herhangi bir değişiklik yok" şeklinde cevap verdi.


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