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Başkan Erdoğan'dan kabine değişikliği iddiasına yanıt (Video)

25.06.2019 12:47

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan kabine değişikliği iddialarına ilişkin olarak ise "Dışarıdan dayatma ile kabine değişikliği olmaz" cevabını verdi.


Başkan Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, kabine revizyonu sorusuna ''Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık degil. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz.'' yanıtını verdi.
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