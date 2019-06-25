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Başkan Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' açıklaması (Video)

25.06.2019 13:34

TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği iddialarıyla ilgili, "Dışarıdan dayatma ile kabine değişikliği olmaz." ifadelerini kullandı.


Başkan Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, kabine revizyonu sorusuna ''Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık degil. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz.'' yanıtını verdi.

'BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜM'
MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştüklerini belirten Erdoğan, "G20 sonrası yüz yüze de görüşebilirim" açıklamasında bulundu.

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