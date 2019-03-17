Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi düzenlendi. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'le ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan,"Bu aday CHP’nin adayı değildir ha. Bu kişiye genel merkezinden İzmir teşkilatına kadar tüm CHP karşıydı. Bu kişi (Tunç Soyer) Kılıçdaroğlu’nun kendi adayıdır. Her yönüyle örtüşüyor. Adaylık icazetini de İzmir’den değil Kandil’den almıştır." dedi.
Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar17.03.2019 17:07
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