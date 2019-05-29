Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethiyle ilgili özel paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından İstanbul'un fethiyle alakalı paylaşılan videolu iletiyi retweet etti.
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethiyle ilgili özel paylaşım29.05.2019 22:19
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