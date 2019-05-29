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Başkan Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi' mesajı

29.05.2019 16:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.


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