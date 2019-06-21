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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

21.06.2019 21:16

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "İş Adamları ile Buluşma" programında konuştu. Başkan Erdoğan 23 Haziran İstanbul seçimlerine yönelik vatandaşlara çağrıda bulundu. Erdoğan,"İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum. Şu anda değişik illerden teşkilatlarımızın yoğun çalışmasıyla İstanbullu hemşehrilerimizi otobüslerle İstanbul'a getiriyoruz." ifadelerini kullandı.


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