Adana AK Parti Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul Taksim'de okunan yatsı ezanını ıslıklarla protesto edenlere tepki.
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da ezan sesini ıslıklarla protesto edenler sert tepki!10.03.2019 14:16
- Başkan Erdoğan Adana'da vatandaşlara seslendi
- Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da ezan sesini ıslıklarla protesto edenler sert tepki!
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