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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da ezan sesini ıslıklarla protesto edenler sert tepki!

10.03.2019 14:16

Adana AK Parti Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul Taksim'de okunan yatsı ezanını ıslıklarla protesto edenlere tepki.


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