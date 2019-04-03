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Başkan Erdoğan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama

03.04.2019 18:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç gecesini İstanbul'da Çamlıca Camii'nde ihya etti. Camiden çıkarken de bazı seçmenler kendisine İstanbul'daki seçim sonuçlarını sordu. Başkan Erdoğan, "Şu anda her şey devam ediyor." dedi.


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