Başkan Erdoğan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç gecesini İstanbul'da Çamlıca Camii'nde ihya etti. Camiden çıkarken de bazı seçmenler kendisine İstanbul'daki seçim sonuçlarını sordu. Başkan Erdoğan, "Şu anda her şey devam ediyor." dedi.
Başkan Erdoğan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama03.04.2019 18:04
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