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Başkan Erdoğan'dan İstanbul seçimine ilişkin açıklama

18.06.2019 19:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Sarıyer'de AK Parti seçim standını ziyaret etti. Sarıyer'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Pazar günü milletimiz için hayırlara vesile olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tecrübe ister, deneyim ister." ifadelerini kullandı.


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