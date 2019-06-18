Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Sarıyer'de AK Parti seçim standını ziyaret etti. Sarıyer'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Pazar günü milletimiz için hayırlara vesile olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tecrübe ister, deneyim ister." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan İstanbul seçimine ilişkin açıklama18.06.2019 19:55
- Başkan Erdoğan'dan İstanbul seçimine ilişkin açıklama
- CHP adayı İmamoğlu'nun hakaret yalanlarına Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı
- Darbeci Sisi yönetiminden skandal kuşatma! Muhammed Mursi’nin doğduğu köy abluka altında!
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'ikiyüzlü' Muhammed Mursi açıklaması
- Binali Yıldırım'dan Milli Gazete'ye ziyaret: Eski hatıralarımızı yâd ettik
- Başkan Erdoğan'dan: Unutmayın bu ülkede Sisiler var
- Başkan Erdoğan Fatih Camii'nde Mursi için düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı
- İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımı 3,5 saate düşürecek dev proje açılıyor
- Yeni bedelli askerlik yaşı ve ücreti ne oldu? Askerlik düştü mü? Uzun dönem askerler terhis edildi mi? (Video)
- Başkan Erdoğan bugün Mursi'nin gıyabi cenaze namazına katılacak
- TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu (Video)
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye gönderilen mektupla ilgili flaş açıklama
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.