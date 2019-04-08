Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: Seçimlerin neredeyse bütünü usulsüz

Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: Seçimlerin neredeyse bütünü usulsüz

08.04.2019 10:32

Moskova'ya hareketi öncesinde basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Usulsüzlükler bazı değil bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için böyle bir yola başvuruluyor. Bundan sonraki süreç yargı süreci. Bunun patronajı YSK'dır. Biz bu bilgilerle TV tespitleri var. Organize bazı suçların işlendiğini görüyoruz." dedi..


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları