Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: Seçimlerin neredeyse bütünü usulsüz 08.04.2019 10:32

Moskova'ya hareketi öncesinde basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Usulsüzlükler bazı değil bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için böyle bir yola başvuruluyor. Bundan sonraki süreç yargı süreci. Bunun patronajı YSK'dır. Biz bu bilgilerle TV tespitleri var. Organize bazı suçların işlendiğini görüyoruz." dedi..