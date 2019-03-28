Başkan Erdoğan'dan işsizlik açıklaması: Endişe etmeyin tek hanelere inecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programda gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, ''İşsizlik olayı zaman zaman mevsimsel. Bu mevsimler işsizliğin tırmanışta olduğu dönemler. Ama şimdi şöyle yaz ile birlikte işsizlikteki durum değişecektir. Bu olumlu istikamette gelişecektir. Ben inanıyorum ki bu tek haneliye de inşallah inecektir. Hele hele şimdi Ankara'nın merkezi zaten bir çekim alanı oluşturacak. Savunma sanayinin merkezi Ankara. Ankara'nın çok ciddi ihtiyacı olacak. Binler, belki de on binler inşallah burada yer alacak. Endişe etmeyin.'' dedi.
Başkan Erdoğan'dan işsizlik açıklaması: Endişe etmeyin tek hanelere inecek28.03.2019 14:50
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