Başkan Erdoğan'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Bir moderatör olarak kendini bitirmiştir 21.06.2019 00:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ortak yayınını yorumladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP adayı İmamoğlu ve programın moderatörü İsmail Küçükkaya'nın ortaya çıkan gizli görüşme görüntüleri hakkında, "Marmara Etap'ta CHP adayının moderatörle biraraya gelmesi. 45 dakika bunların orada görüşmesi var. 45 dakika orada görüşürken de bütün dönenler, ne tür sorular sorulacak. Bu tamamen bir soru çalma sanatıdır. Bu tamamen FETÖ'cülerin işidir. O akşam program esnasında CHP adayın yanında kutucuklar var onun üzerinde konu başlıklar var. Kutucukların içerisinde kartonlar var. Çok ilginçtir soruyu moderatör soruyor. Sorduktan sonra o başlıklara göre o kartonlar çıkarıp gösteriliyor. Bu denli bir hırsızlık olur mu? Çok adil bir moderatörlük yaptım nasıl diyeceksiniz. Bunlar dersi 45 dakika çalıştılar. Bir moderatör olarak kendini bitirmiştir. Bana da soruldu 'ne yapalım' diye. Ben farklı isimler vermiştim. Bu isimler adaylar tarafından makul karşılanmadı ve iş bu noktaya geldi. Öyle veya böyle o akşamki tartışmanın hasılasını Pazar günü sandıklarda göreceğiz. Bu netice kendini çok açık net kendini gösterecek." dedi.