Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına net mesaj! 14 Aralık 2018, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da düzenlenen Kudüs Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Müslümanlar arasındaki ayrılığa dikkat çeken Erdoğan, "Müminler muhakkak kardeştir. Nerede kardeşlik? Var mı kardeşlik? Kardeşliğimizin gereği var mı? Yok! Kardeşliğimizin gereğini yerine getirmemiz lazım. Bunu yapacağız ki o zaman güç bulalım, o zaman kuvvet bulalım" dedi.