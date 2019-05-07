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Başkan Erdoğan'dan iş dünyasına tepki: Herkes haddini bilecek

07.05.2019 12:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.Başkan Erdoğan, ''Bazı iş adamı grupları, dün açıklanan bu karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz, önce herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak. Ekonomiyle mi uğraşıyorsun? İş adamı mısın? Sen işini yap. Sana düşeni sandığında git kullan. Ama kalkıp da seçim yargısını vermiş olduğu karara, müdahale mahiyetinde açıklamalar yaparsanız bu sizin de nerede olduğunuzu, nereye oturduğunuzu gayet güzel bir şekilde ortaya koyuyor'' dedi.


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