Başkan Erdoğan'dan İran'a tepki:İran'dan bazı çatlak sesler geliyor, Ruhani susturmalı 22.10.2019 12:14

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İran'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalara çok sert tepki gösterdi. İran'dan yapılan açıklamaların kendisini üzdüğünü belirten Erdoğan, "Sayın Ruhani bu çatlak sesleri susturmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran şöyle kısa süreli 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar geçmişine varırsa, nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran ile ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Biz Soçi mutabakatının 3 taraf ülkesiyiz. Birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılanlar yanlıştır. Bu süreçle ilgili olarak kendilerini ciddi manada kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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İRAN'IN AÇIKLAMALARI

Tahran yönetimi operasyonun başladığı günden bu yana, harekata karşı çıktıklarını belirten açıklamalar yapıyordu.

Son açıklama, dün, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi tarafından yapılmıştı. Açıklamada, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Ancak Ankara'nın Suriye'de askeri gözlem noktaları kurmasına karşıyız. Bu konular diplomatik yollarla çözülmeli. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli" demişti.