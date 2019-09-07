Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı ile buluştuğu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözde makam aracı israfı şovuna yönelik "Şov yapmaktan başka bir işini göremediğimiz belediyelerin boşluklarını biz kapatacağız. AK Partili belediyelerde işten çıkartmalar olsa gök kubbeyi bizim üzerimize yıkmaya çalışacak olanlara bakıyoruz en ufak ses seda yok. Bu ikiyüzlülüğü gösteriyor. Bizim belediyelerimizde böyle bir şey olmadı. Ama bunlar gelir gelmez işçileri çıkarmaya başladılar.” dedi.
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Yenikapı şovu ve işçi kıyımlarına sert tepki07.09.2019 18:18
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- Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Yenikapı şovu ve işçi kıyımlarına sert tepki
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