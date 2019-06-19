Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış (Video)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. İsim vermeden Millet İttifakı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Başkan Erdoğan, ''Birileri çıkmış kendine göre atıyor tutuyor '25 senede ne yaptınız?' diyor. Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok'' dedi.
Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: ''Birileri çıkmış kendine göre atıyor tutuyor '25 senede ne yaptınız?' diyor. Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır. Bu ülkenin boş lafa halka karşı başka konuşup arkada başka işler yapmaya bu milletin karnı toktur.'' dedi.
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