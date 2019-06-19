Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Polislerimize hakaret edenin de alnını karışlarız

Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Ordu Valimize bu adam it dedi. Ondan sonra it demedim basit dedim basitleşme dedim dedi. Görsel medyaya bu çıktı. Hepsinde it dediğin var. Yazılı medyaya çıktı orada da var. Seçim sonrası Vali Bey de davayı açacak. Polislerimize hakaret etti. Polislerimiz de davayı açacak. Polislerimize hakaret edenin de alnını karışlarız.'' dedi.
Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Aday sıfatı taşırken bunca yalan söyleyen bırakınız bizi tüm İstanbul'u milleti kandırmaya çalışan önüne gelene söven hakaret eden CHP adayı yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul'u böyle bir felaketten korusun fiyorum. Ordu Valimize bu adam it dedi. Ondan sonra it demedim basit dedim basitleşme dedim dedi. Görsel medyaya bu çıktı. Hepsinde it dediğin var. Yazılı medyaya çıktı orada da var. Seçim sonrası Vali Bey de davayı açacak. Polislerimize hakaret etti. Polislerimiz de davayı açacak. Polislerimize hakaret edenin de alnını karışlarız.'' dedi.
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