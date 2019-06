Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Polislerimize hakaret edenin de alnını karışlarız 19.06.2019 16:31

Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Ordu Valimize bu adam it dedi. Ondan sonra it demedim basit dedim basitleşme dedim dedi. Görsel medyaya bu çıktı. Hepsinde it dediğin var. Yazılı medyaya çıktı orada da var. Seçim sonrası Vali Bey de davayı açacak. Polislerimize hakaret etti. Polislerimiz de davayı açacak. Polislerimize hakaret edenin de alnını karışlarız.'' dedi.