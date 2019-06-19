Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu ile Küçükkaya'nın gizli görüşmesine sert tepki: Bu ahlaksızlıktır! 19.06.2019 20:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Biz Birlikte Türkiye'yiz' buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci İsmail Küçükkaya'nın otel odasındaki gizli görüşmesine ilişkin,"Bu ahlaksızlıktır! Siyasi rekabeti ahlaksızlıklar üzerine istifleyenler er veya geç Pazar günü milletimin feraseti ile kaybedeceklerdir." dedi.