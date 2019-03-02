Başkan Erdoğan'dan 'Hindistan-Pakistan' krizi sonrası ilk açıklama! 02.03.2019 17:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Pakistanlı kardeşlerimiz bizden konunun çözülmesi için bizden destek bekliyorlar. Biz de kendilerine tansiyonun daha da düşürülmesi için konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Gerilimi tırmandırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur." dedi.