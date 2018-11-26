"Sancaktepe'de düşen helikopterimizde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aileleri ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu nedenle gecikmemden dolayı da haklarınızı helal ediniz."
Başkan Erdoğan'dan helikopter kazası şehitlerimize başsağlığı mesajı26 Kasım 2018, Pazartesi
- Sancaktepe'de düşen askeri helikopterden yeni görüntüler
- Başkan Erdoğan: "Dünya sessiz, hiç Paris'i görmüyor"
- Başkan Erdoğan: "Bu ayrı bir tehdit"
- Başkan Erdoğan'dan helikopter kazası şehitlerimize başsağlığı mesajı
- Devrilen sandaldaki vatandaşın çabası kamerada
- Sancaktepe'de düşen askeri helikopter havadan görüntülendi
- Sivas'ta trenler çarpıştı, yaralılar var
- Sancaktepe'de askeri helikopter düştü
- Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!
- 'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Pendik'te dehşet anları... Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
- Dolmabahçe'de skandal görüntü! Turistleri böyle kandırdılar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.