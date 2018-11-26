Başkan Erdoğan'dan helikopter kazası şehitlerimize başsağlığı mesajı 26 Kasım 2018, Pazartesi

"Sancaktepe'de düşen helikopterimizde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aileleri ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu nedenle gecikmemden dolayı da haklarınızı helal ediniz."