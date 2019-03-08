Başkan Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye tokat gibi yanıt 08.03.2019 16:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, "Dün Mardin'de hızlı tren müjdesi verdim. Bölücü terör örgütünün güdümündeki malum partinin eş başkanı "Mardin'de hızlı trenin ne işi var" demiş. Aynı SP gibi. Yani Saadet… Onun başındaki zat da "trenin Sivas'ta ne işi var" demişti. Yıllar yılı CHP, yapılan herşeyin karşısına dikilmedi mi? Köprülere, tünellere, Marmaray'a her şeye karşı çıktılar. Şimdi İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz, ona da karşı çıkıyorlar. Ne oldu Şanlıurfa'nın duble yollarından memnun musunuz?" dedi.