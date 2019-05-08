Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti 08.05.2019 18:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Erdoğan burada tedavi gören bir yakınını ziyaret etti.