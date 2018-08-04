Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Bağcılar'da Medipol Mega Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören bir hastayı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programının ardından İstanbul'a geldi. Bağcılar'da bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesine giden Erdoğan, burada tedavi gören bir hastayı ziyaret etti. Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı. Ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti04 Ağustos 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Bağcılar'da Medipol Mega Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören bir hastayı ziyaret etti.
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