Başkan Erdoğan'dan "Haritayı kapatın" diyen Putin'e dikkat çeken cevap 24.10.2019 12:34

Fırat'ın doğusunda başlatılan harekat kapsamında Rusya'ya giden Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında dikkat çeken bir diyalog geçti. Basın mensuplarının görüntü aldığını göre Putin, Başkan Erdoğan'ın önündeki haritayı kapatmasını istedi. Erdoğan'ın Putin'e verdiği cevap ise çok çarpıcıydı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Erdoğan ile Vladimir Putin arasında gerçekleşen kritik görüşmeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

HARİTAYI MASAYA KOYDU!

Görüşmenin basına kapalı kısmında Başkan Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.

ÇARPICI CEVAP

Bu esnada Putin, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edip Erdoğan'dan masada açık duran dosyayı kapatmasını rica etti. Putin'in bu ricasını geri çevirmeyen Erdoğan, "Ne kadar çalıştığımızı görsünler" dedikten sonra dosyayı kapattı.